Любительский бокс
Вчера 16:10
 

Нокдауном в первом раунде обернулся бой Казахстана за финал Кубка мира по боксу

Казахстанский боксёр Султанбек Айбарулы провёл полуфинальный бой на финальном этапе Кубка мира-2025 от World Boxing, который проходит в Нью-Дели (Индия), передают Vesti.kz.

Его соперником в весовой категории до 85 килограммов стал представитель Южной Кореи Дэхун Ким.

Уже в первом раунде Айбарулы потряс своего соперника - рефери пришлось открыть счёт. Тем не менее Ким продолжил борьбу, проиграв отрезок 5:0.

Во второй трёхминутке снова увереннее смотрелся казахстанец, переигравший южнокорейца по точности попаданий. В третьем Султанбеку было достаточно не уступить досрочно, чтобы вырвать путёвку в финал - с чем Айбарулы успешно справился.

Таким образом, казахстанец отправляется в финал и поборется за золото, а Дэхун Ким завершает турнир бронзовым призером.

Ранее сегодня, 19 ноября, Улжан Сарсенбек поспорила в 1/2-й финала с хозяйкой ринга Джайсмин Джайсмин из Индии - результат боя доступен здесь.

Далее в вечерней сессии также выступят два представителя сборной Казахстана по боксу. Подробную информацию о соперниках и прямую трансляцию поединков можно найти по этой ссылке.

