Любительский бокс
Сегодня 07:10
 

Прямая трансляция полуфиналов Казахстана на Кубке мира по боксу

Сегодня, 19 ноября, в Нью-Дели (Индия) состоятся полуфинальные бои финального этапа Кубка мира-2025 от World Boxing, передают Vesti.kz.

От Казахстана выступят четыре боксёра: двое - в дневной сессии и двое - в вечерней.

Дневная сессия (начало - в 13:30)

57 кг. Улжан Сарсенбек - Джайсмин Джайсмин (Индия)
85 кг. Султанбек Айбарулы - Дэхун Ким (Южная Корея)

Вечерняя сессия (начало - в 17:30)

51 кг. Жансая Рахымберди - Сюань И Гоу (Китайский Тайбэй)
70 кг. Нурбек Мурсал - Юрий Захариев (Украина)

Прямая трансляция будет доступна ближе к событию здесь.

Казахстан на турнире представлен восьмью мужчинами и пятью женщинами. С полным списком участников национальной команды можно ознакомиться тут.

Ранее в Казахстанской федерации бокса рассказали, по каким принципам формировался состав на финальный этап Кубка мира.

