С Алимханулы? Кроуфорд согласился на кассовый бой

Действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе американец Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) согласился на бой с ютубером Джейком Полом (12-1, 7 КО) из США, передают Vesti.kz.

Изначально Пол должен был встретиться с Джервонтой Дэвисом (30-0-1, 28 КО) в ноябре, но у того возникли проблемы с законом: боксёра обвиняют в нападении на бывшую девушку и похищении - в связи с этим вечер бокса перенесли на декабрь.

Выбор соперника Пола

По информации Happy Punch, Джейку Полу предложили около 30 боксёров. Среди них были британец Энтони Джошуа и Теренс Кроуфорд. В итоге договорились с Джошуа, хотя Кроуфорд также был полностью согласен на бой.

Кроуфорд и планы на будущее

Последний бой Кроуфорда состоялся 14 сентября против мексиканца Сауля Канело Альвареса (63-3-2, 39 КО). Американец победил по очкам и стал абсолютным чемпионом во втором среднем весе. Также он не исключал перехода в средний дивизион, где чемпионские пояса по версиям WBO и IBF удерживает казахстанец Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО).

Алимханулы, в свою очередь, проведёт следующий бой 6 декабря в Сан-Антонио (Техас, США) против кубинца Эрисланди Лары (31-3-3, 19 KO), обладателя титула WBA в среднем весе.