IBA объявила звёздных участников ЧМ-2025 по боксу из Казахстана и Узбекистана

Лидеры сборной Казахстана по боксу - братья Айбек и Нурбек Оралбаи примут участие в предстоящем чемпионате мира 2025 года под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA), сообщают Vesti.kz.

Также в IBA подтвердили участие ряда самых титулованных элитных боксёров-любителей на ЧМ-2025 в Дубае. В их число вошли:

Хасанбой Дусматов (Узбекистан) — двукратный олимпийский чемпион и действующий чемпион мира IBA;

Абдумалик Халоков (Узбекистан) — олимпийский чемпион и действующий чемпион мира IBA;

Лорен Альфонсо Домингес (Азербайджан) — финалист Олимпиады 2024 в Париже и чемпион мира IBA;

Саиджамшид Джафаров (Азербайджан) — финалист чемпионата мира IBA;

Нурбек Оралбай (Казахстан) — финалист Олимпиады 2024 в Париже и чемпион мира IBA;

(Казахстан) — двукратный чемпион Азии; Хулио Ла Крус (Куба) — двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира IBA.

Чемпионат мира под эгидой IBA состоится в Дубае (ОАЭ) в период с 2 по 13 декабря. В этом году турнир установит рекорд по уровню призовых — общий фонд составит 8,3 миллиона долларов.

Распределение призового фонда:

1 место — 300 тысяч долларов;

2 место — 150 тысяч;

3 место — 75 тысяч;

5 место — 10 тысяч.

При этом ранее сообщалось, что сборная Казахстана поедет на турнир в Дубай без лидеров, которые выиграли золото чемпионата мира-2025 в Ливерпуле (Англия), прошедшего под эгидой World Boxing. На том турнире Айбек Оралбай выиграл золото, а его брат Нурбек до медали не дошёл.

Напомним, в июне 2023 года сессия Международного олимпийского комитета (МОК) большинством голосов исключила IBA из олимпийского движения, поскольку федерация, лишённая в 2019 году права проводить олимпийский отбор и олимпийские соревнования, не смогла решить финансовые и управленческие проблемы. Задачу по организации и проведению олимпийского боксёрского турнира на Играх 2024 года в Париже взял на себя МОК.

В качестве альтернативы была создана новая организация World Boxing, цель которой сохранить бокс в олимпийской программе. В сентября в Ливерпуле World Boxing провела первый чемпионат мира, на котором сборная Казахстана заняла первое общекомандное место.

При этом в World Boxing, в отличие от IBA, не предусмотрены призовые от организации.

