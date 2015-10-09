Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Любительский бокс
Вчера 14:14
 

Бой Казахстана и Индии определил финалиста Кубка мира по боксу

Бой Казахстана и Индии определил финалиста Кубка мира по боксу

Представительница Казахстана Улжан Сарсенбек не смогла выйти в финал Кубка мира-2025 от World Boxing, который проходит в Нью-Дели (Индия), передают Vesti.kz.

Продолжение
В полуфинале весовой категории до 57 килограммов она уступила Джайсмин Джайсмин из Индии.

В итоге Сарсенбек вернётся домой с бронзовой медалью, тогда как хозяйке ринга выпал шанс побороться за золото.

Сегодня от Казахстана на ринг ещё поднимутся Султанбек Айбарулы (85 кг), Жансая Рахымберди (51 кг) и Нурбек Мурсал (70 кг). Подробности приведены в этой новости.

Казахстан на турнире представлен восемью мужчинами и пятью женщинами. Ознакомиться с полным составом национальной команды можно здесь.

Ранее в Казахстанской федерации бокса пояснили, по каким критериям формировался состав для участия в финальном этапе Кубка мира.

