Любительский бокс
Вчера 18:05
 

Профи-боксёра из Казахстана лишили финала Кубка мира по боксу

  Комментарии

Профи-боксёра из Казахстана лишили финала Кубка мира по боксу

Казахстанская боксёрша Жансая Рахымберды завершила выступление на финальном этапе Кубка мира от World Boxing, проходящем в Нью-Дели (Индия), с бронзовой медалью, передают Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 51 килограмма Рахымберды встретилась с представительницей Китайского Тайбэя Гуо И Сюань. Поединок прошёл всю дистанцию, и по итогам трёх раундов судьи раздельным решением отдали победу сопернице. Таким образом, казахстанская спортсменка стала бронзовой призёркой турнира, тогда как Гуо И Сюань вышла в финал.

Ранее сегодня, 19 ноября, Улжан Сарсенбек уступила индийской спортсменке Джайсмин Джайсмин, а Султанбек Айбарулы пробился в финал, одержав победу над представителем Южной Кореи Дэхуном Кимом.

Отметим, что помимо выступлений на любительской арене, Жансая Рахымберды успешно выступает и в профессиональном боксе — на проф-ринге она идёт без поражений, имея рекорд 3–0–0.

Добавим, что позже, в рамках вечерней сессии, на ринг выйдет Нурбек Мурсал. Детали о его сопернике в бою за выход в финал и ссылка на прямую трансляцию доступны здесь.

Судьи решили судьбу медали в дуэли Кубка мира Казахстан - Узбекистан

