Спустя восемь лет: Головкину "присудили" победу над Канело

Экс-чемпион мира во втором среднем весе британец Карл Фроч (33-2, 24 KO) сделал заявление о мексиканской звезде бокса Сауле Канело Альваресе (63-3-2, 39 KO), передают Vesti.kz.

"Канело переоценён. И всегда таким был. У него отличная карьера, больше шестидесяти боёв, но когда смотришь на его список соперников, на всех этих бойцов, которых он побеждал, то невольно думаешь: "Погоди-ка, он был уже постарше, чем должен был… он всегда был за гранью своего пика, или Канело подождал, пока тот сдаст", или "он не подрался с ним", или "тот был меньше по габаритам". "Он не подрался с Бенавидесом, когда должен был". "Он обошёл Монстра стороной", — цитирует слова Фроч vRINGe.

Помимо прочего, британец вспомнил про поединок Канело против экс-чемпиона мира в среднем весе из Казахстана Геннадия GGG Головкина (42-2-1, 37 КО). Спустя восемь лет после их первого противостояния очные бои уроженца Караганды с мексиканцем по-прежнему вызывают споры.

"Он же не Мейвезер, верно? Топовый боец, топовый мексиканец. Отличный боец. Сильный, жёсткий. Сам себе на уме. Смелый, дерзкий в ринге. Оставляет там всего себя. Что за боец. Лучший во все времена? Нет. Он проигрывал. Я считаю, что он и Геннадию Головкину проиграл", — заявил Фроч.

Канело и Головкин встречались на ринге трижды. Их первый бой в сентябре 2017 года завершился спорной ничьей, а через год в реванше победу одержал мексиканец. Трилогия состоялась в 2022 году, и снова сильнее оказался Альварес — этот поединок стал последним для казахстанца.

14 сентября этого года Канело провёл бой против американца Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО), проиграл и впервые за семь лет остался без титулов.

