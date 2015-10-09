Алимханулы сделал громкое заявление перед боем за три титула

Казахстанский чемпион мира в среднем весе Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО), владеющий поясами IBF и WBO высказался о своей силе и назвал себя королем среднего веса, сообщают Vesti.kz.

Ближайший бой 32-летнего чемпиона из Казахстана состоится 6 декабря в Сан-Антонио (США), где он встретится с обладателем пояса WBA в среднем весе Эрисланди Ларой.

"Все знают, кто король среднего дивизиона. Увидимся 6 декабря", — написал боксер с соцсетях, выложив видео с тренировки в США.

В последний раз Жанибек выходил на ринг в апреле этого года в Астане, где уверенно победил француза конголезского происхождения Анауэля Нгамиссенге (14–1, 9 КО) техническим нокаутом в пятом раунде, защитив свои титулы.