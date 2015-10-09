Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Профи-бокс
Официально анонсирован бой самой красивой боксерши Казахстана

Стала известна дата и место следующего боя казахстанской боксерши Балаусы Муздиман (9-0, 7 КО), сообщают Vesti.kz. Как информирует промоутерская компания Ali Akhmedov Promotion поединок пройдет 27 декабря в Алматы на ринге дворца спорта имени Балуана Шолака.

"Балауса — обладательница титула чемпиона по версии UBO и она намерена показать, что этот пояс у неё не случайно", гласит сообщение промоушена.

Напомним, в последнем бою, 5 сентября на вечере бокса в Алматы Муздиман. которую называют самой красивой боксершей Казахстана вышла на ринг против индийской спортсменки Мамти Сингх (7-3-1, 4 КО) во втором наилегчайшем весе.

Бой был запланирован на десять раундов, однако завершился преждевременно - победой казахстанки уже в четвёртом отрезке.


