Профи-бокс
Сегодня 11:00
 

Канело назвал соперника, который бил сильнее Головкина

Канело и Головкин. Фото: ©Matchroom Boxing

Двукратный абсолютный чемпион второго среднего дивизиона мексиканец Сауль Канело Альварес (63-3-2, 39 КО) назвал соперника, чья сила была на другом уровне, сообщают Vesti.kz.

Канело признался, что один из его прошлых соперников бил даже сильнее казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО).

"Каждый может сказать, что это Головкин, но я никогда не чувствовал себя так плохо, как после ударов Киркланда. Киркланд ударил меня по рукам, и это было похоже на камни. Я говорил себе, что мне нужно прикончить этого парня прямо сейчас, потому что он будет бить меня весь бой", — сказал Канело во время общения YouTube-канале Million Dollaz Worth Of Game.

Канело и Киркланд (34-3, 30 KO) встречались еще в мае 2015 года в Хьюстоне (США), но бой продлился всего три раунда: мексиканец одержал досрочную победу нокаутом.

Канело признал силу Головкина и сравнил с Мейвезером

Канело и Головкин встречались на ринге трижды. Их первый бой в сентябре 2017 года в Лас-Вегасе (США) завершился спорной ничьей, а через год в реванше победу одержал мексиканец. В 2022 году соперники закрыли трилогию, из которой победителем вновь вышел Альварес.

Абель Санчес ответил, достоин ли Головкин включения в Зал славы бокса

