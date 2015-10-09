Алимханулы собрался нанести первое поражение чемпиону с 42-0

Объединённый чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (17-0, 12 KO) сделал заявление о потенциальном поединке против американца Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО), передают Vesti.kz.

32-летний боксёр из Казахстана выразил готовность к такому бою и заявил, что он столкнётся с минимальными трудностями на ринге, в случае, если противостояние с представителем США всё-таки состоится.

"Конечно — это было бы легко", цитирует слова Алимханулы Boxingnewsonline.

Напомним, 14 сентября текущего года Кроуфорд одержал сенсационную победу над мексиканцем Саулем Канело Альваресом (63-3-2, 39 KO) и стол абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

Псоле этого стало известно, что американец непрочь попробовать свои силы против чемпионов среднего дивизиона. Теренс даже публично обратился к казахстанцу, заявив, что намерен внимательно следить за его ближайшим боем. Видеообращение американца к Жанибеку Алимханулы опубликовано здесь.

Уроженец Жыланды 6 декабря 2025-го проведёт объединительный бой против обладателя титула WBA кубинца Эрисланди Лары (31-3-3, 19 KO), после чего может снова задуматься о противостоянии с Кроуфордом.

