"Барселона" запросила у ПСЖ миллиард евро за своего воспитанника

В "Барселоне" устали от тихих — и не совсем тихих — попыток ПСЖ подписать Гави. Главным инициатором интереса является главный тренер Луис Энрике, который уже несколько месяцев настаивает на приобретении полузащитника, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Он считает Гави идеальной фигурой для перестройки центра поля и лидером будущего долгосрочного проекта. Однако позиция каталонцев неизменна: Гави не продаётся. Более того, его клаусула составляет 1 миллиард евро, что делает переход в практически невозможный.

Гави — один из самых защищённых игроков "Барсы"

Футболист связан контрактом с "Барселоной" до 2030 года и относится к числу ключевых кадров, которых президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта считает незаменимыми. В клубе не рассматривают ни один вариант ухода Гави и особенно не намерены вступать в переговоры с ПСЖ, который годами осложняет работу на трансферном рынке.

Париж оценивал сделку в 70 миллионов

В ПСЖ обсуждали предложение около 70 миллионов евро, считая сумму оправданной для игрока его возраста и потенциала.

Но в "Барселоне" подчеркнули, что любые деньги далеки от приемлемых. Лапорта напоминает: клаусула существует именно для таких ситуаций, и он не намерен расставаться с одним из главных символов клуба.

Лапорта ставит точку: только клаусула или ничего

Сообщение каталонцев остаётся жёстким и однозначным: если ПСЖ хочет Гави, то либо платит 1 миллиард евро, либо забывает о трансфере. Даже желание Луиса Энрике сделать его франчайз-игроком не меняет ситуацию.

Гави считают настоящим и будущим "Барселоны" — игроком, который определяет эпоху и воплощает дух клуба.

Итог

Как бы ни пытался давить ПСЖ, дверь закрыта полностью. В "Барселоне" уверены: Гави неприкасаемый.

