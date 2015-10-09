Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Профи-бокс
Вчера 13:00
 

Кроуфорд дал свой ответ по бою с Алимханулы

Теренс Кроуфорд. Фото: ©instagram.com/tbudcrawford

Действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе американец Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) в интервью The Ring высказался по вероятному бою с казахстанцем Жанибеком Алимханулы (17-0, 12 КО), передают Vesti.kz.  

- Переход в средний вес привлекается вас? Смотрите ли вы на Жанибека?

- Я отдыхаю... Что у меня в глубине души? Я просто отдыхаю... Да, я сейчас ни о чём не переживаю. Я думаю только о своих детях - вот что для меня важно сейчас.

Напомним, ранее Кроуфорд не исключал перехода в средний дивизион, где Алимханулы принадлежат чемпионские пояса по версиям WBO и IBF. В то же время не исключалось, что американец завершит карьеру после последнего боя с Саулем Канело Альваресом (63–3–2, 39 КО) - он состоялся 14 сентября, когда Кроуфорд выиграл по очкам и отобрал у мексиканца звание "абсолюта" во втором среднем весе.

Алимханулы ближайший бой проведет 6 декабря в Сан-Антонио (Техас, США), а его соперником станет кубинец Эрисланди Лара (31-3-3, 19 KO), который удерживает титул WBA в среднем весе.

