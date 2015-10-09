Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Джиу-джитсу
Сегодня 16:40
 

Казахстан выиграл золото в джиу-джитсу на Исламиаде

  Комментарии

Поделиться
Казахстан выиграл золото в джиу-джитсу на Исламиаде Фото: ©Нургали Жумагазы, НОК РК

Сборная Казахстана выиграла золотую медаль в джиу-джитсу на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передают Vesti.kz.

Поделиться

Сборная Казахстана выиграла золотую медаль в джиу-джитсу на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передают Vesti.kz.

Её обладателем стал Алдияр Серик, который в финале весовой категории до 69 килограммов одержал победу над Мохаммедом Хураймилой из Саудовской Аравии.

Итоги сборной Казахстана

На данный момент у казахстанской команды 13 золотых медалей, 16 серебряных и 17 бронзовых, что позволяет занимать шестое место в медальном зачёте.

В топ-5 медального зачёта входят:

  • Турция - 142 медали (68-43-31);
  • Узбекистан - 83 (26-30-27);
  • Иран - 68 (22-19-27);
  • Египет - 42 (15-11-16);
  • Саудовская Аравия - 47 (15-9-23).
Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
22 ноября 20:15   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Атлетик
Атлетик
(Бильбао)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Атлетик
Проголосовало 47 человек

Реклама

Живи спортом!