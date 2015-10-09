Казахстан выиграл золото в джиу-джитсу на Исламиаде

Сборная Казахстана выиграла золотую медаль в джиу-джитсу на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передают Vesti.kz.
Её обладателем стал Алдияр Серик, который в финале весовой категории до 69 килограммов одержал победу над Мохаммедом Хураймилой из Саудовской Аравии.
Итоги сборной Казахстана
На данный момент у казахстанской команды 13 золотых медалей, 16 серебряных и 17 бронзовых, что позволяет занимать шестое место в медальном зачёте.
В топ-5 медального зачёта входят:
- Турция - 142 медали (68-43-31);
- Узбекистан - 83 (26-30-27);
- Иран - 68 (22-19-27);
- Египет - 42 (15-11-16);
- Саудовская Аравия - 47 (15-9-23).
