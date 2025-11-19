Рахмонову "записали" победу над Махачевым в бою за титул UFC

Легендарный экс-боец UFC американец Хорхе Масвидал назвал казахстанца Шавката Рахмонова (19–0) единственным файтером, способным победить чемпиона полусреднего веса россиянина Ислама Махачева (28–1), передают Vesti.kz.

Масвидал выделил только одного соперника для Махачева

После яркого выступления Ислама Махачева на UFC 322 многие эксперты обсуждают, кто может составить ему реальную конкуренцию в новой весовой категории. Хорхе Масвидал уверен: список таких бойцов крайне короткий — и включает лишь одно имя.

Выступая в подкасте Death Row MMA, американец дал однозначный ответ:

"Если это Карлос — я доволен. Если Моралес — тоже хорошо. Но мы должны учитывать монстра в этом весе, бугимена — Шавката. Шавкат потрясающий. И это единственный парень, который, как я считаю, способен победить Ислама… Он природно крупнее, отличный борец, у него бесконечная выносливость, и он неплох в стойке. Да, он иногда принимает удары, чтобы нанести свои, но в стойке он тоже хорош".

Почему Масвидал верит в Рахмонова

По словам Масвидаля, именно универсальность казахстанца делает его самым опасным соперником для действующего чемпиона. Рахмонов остаётся непобеждённым (19–0) и обладает идеальным балансом навыков: восемь побед нокаутом/ТКО и десять — сдачей, лишь один бой прошёл всю дистанцию.

Он финишировал таких топовых соперников, как Джефф Нил, Стивен Томпсон и Нил Мэгни, а в последнем поединке уверенно прошёл пять раундов против Иэна Гарри.

Обратная сторона доминирования: травмы

Единственный вопрос, вызывающий опасения у экспертов, — физическое состояние Рахмонова. Из-за серии травм он не выходил в октагон 12 месяцев, однако ожидается, что Шавкат вернётся в 2026 году. Если казахстанец восстановится полностью, его бой с Махачевым может стать одним из самых ожидаемых событий в UFC.