Казахстанский боксер жестко нокаутировал соперника и вышел в финал турнира в Таиланде

Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов, выступающий в весе до 69 килограммов, пробился в финал турнира Thailand Open в Пхукете (Таиланд), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В полуфинале он уверенно победил местного боксера Атичая Фомсапа, жестко нокаутировав его во втором раунде. Причем таец покинул ринг при помощи своих тренеров.

Ранее в финал турнира от Казахстана вышли Султан Мусинов (до 63), Серик Темиржанов (до 57), Нурбек Оралбай (до 81) и Айбек Оралбай (до 91). При этом Аятулла Такижанов (до 75) стал бронзовым призером.

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