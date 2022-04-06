Определился первый финалист от Казахстана на турнире по боксу в Таиланде

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай, выступающий в весе до 81 килограмма, вышел в финал турнира Thailand Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В полуфинале он победил Анавата Тонгкатока из Таиланда, причем угол последнего отказался от продолжения поединка после второго раунда. Таким образом, Оралбай стал первым финалистом от Казахстана.

Напомним, что сегодня, 6 апреля, на ринг выходили еще два казахстанских боксера. Если Серик Темиржанов (57) уверенно вышел в полуфинал, то чемпион мира 2021 года Сакен Бибосынов (52) потерпел сенсационное поражение.

На Vesti.kz стартовал "Конкурс прогнозов" с призом за каждый тур. Вы уже участвуете?