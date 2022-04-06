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Чемпион мира из Казахстана потерпел фиаско на турнире по боксу в Таиланде

Чемпион мира из Казахстана потерпел фиаско на турнире по боксу в Таиланде
©instagram.com/boxingkazakhstan/
Новости спорта Бокс Любительский бокс

Чемпион мира 2021 года из Казахстана Сакен Бибосынов не смог выйти в полуфинал турнира Thailand Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В четвертьфинальном бою весовой категории до 52 килограммов он неожиданно проиграл Танарату Саенфету из Таиланда (27:30, 29:28, 28:29, 30:27, 28:29), тем самым оставшись без медали турнира.

Сегодня, 6 апреля, поединок за выход в полуфинал также проведет Серик Темиржанов (57). Его соперником будет Мохамед Ханурдин Бин Хамид из Сингапура.

А в вечерней сессии Нурбек Оралбай (81) проведет полуфинальный бой против Анавата Тонгкатока из Таиланда.

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Метки:
Бибосынов Сакен Сборная Казахстана по боксу Таиланд

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