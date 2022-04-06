Засудили? Эксперт разобрал сенсационное поражение чемпиона мира по боксу из Казахстана

Серебряный призер Олимпиады-1980 в Москве Виктор Демьяненко прокомментировал корреспонденту Vesti.kz сенсационное поражение чемпиона мира 2021 года и обладателя бронзы ОИ-2020 из Казахстана Сакена Бибосынова на турнире Thailand Open. В ходе беседы он назвал причины такого результата.

В четвертьфинале весовой категории до 52 килограммов боксер уступил местному спортсмену Танарату Саенфету раздельным решением судей - 2:3 (27:30, 29:28, 28:29, 30:27, 28:29). Бибосынов не смог выйти в полуфинал и остался без медали турнира.

"Я посмотрел бой. Он был очень близким. Бибосынов не проиграл по количеству ударов, но он дрался против хозяина ринга. В таком случае нужно доминировать полноценно, не оставляя никаких вопросов.

Бибосынов делал много лишних движений, зачем-то опускал руки. Во время его ударов он наносил два удара и недорабатывал передней рукой. Нужно было наносить встречные удары.

Рассчитывать на нокаутирующий удар в таком весе очень сложно. Боксеры должны быть словно моторчики, двигаться и активно действовать на протяжении всего поединка", - прокомментировал Демьяненко.

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