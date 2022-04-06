Ограбили? Видео полного боя с сенсационным поражением чемпиона мира по боксу из Казахстана

Чемпион мира 2021 года из Казахстана Сакен Бибосынов потерпел сенсационное поражение на турнире Thailand Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В четвертьфинале весовой категории до 52 килограммов он уступил Танарату Саенфету из Таиланда раздельным решением судей - 2:3 (27:30, 29:28, 28:29, 30:27, 28:29).
В итоге Бибосынов не смог выйти в полуфинал и остался без медали турнира.
Ниже приводим видео полного боя:
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