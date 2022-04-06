Призер ЧМ из Казахстана выиграл медаль турнира по боксу в Таиланде

Казахстанский боксер Серик Темиржанов, выступающий в весе до 57 килограммов и становившийся серебряным призером чемпионата мира-2021, вышел в полуфинал турнира Thailand Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Продолжение 1. Видео разгромной победы призера ЧМ по боксу из Казахстана на турнире в Таиланде

В четвертьфинале он уверенно победил Мохамеда Ханурдин Бин Хамида из Сингапура - 5:0 (30-24, 30-25, 30-25, 30-26, 30-24). Этим самым он как минимум гарантировал себе бронзу турнира.

Напомним, что ранее чемпион мира-2021 Сакен Бибосынов потерпел сенсационное поражение.

Сегодня, 6 апреля, от Казахстана выступит еще один боксер - Нурбек Оралбай (81) в полуфинале будет боксировать против Анавата Тонгкатока из Таиланда.

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