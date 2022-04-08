Казахстан выиграл медаль на турнире по боксу в Таиланде

Казахстанец Аятулла Такижанов стал бронзовым призером международного турнира Thailand Open в Пхукете (Таиланд), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В полуфинале категории до 75 килограмма казахстанец встречался с Сумитом из Индии и уступил по очкам.

Все три раунда судьи отдали Сумиту с одинаковым счетом 1:4.

Добавим, что ранее в финал турнира пробились Серик Темиржанов (до 57) и Нурбек Оралбай (до 81).

Добавим, что сегодня, 8 апреля, еще несколько казахстанцев поборются за выход в финал турнира.

Кто и когда от Казахстана подерется за выход в финал турнира по боксу в Таиланде

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