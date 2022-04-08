Призер ЧМ из Казахстана вышел в финал турнира в Таиланде

Серебряный призер ЧМ-2021 Серик Темиржанов вышел в финал международного турнира Thailand Open в Пхукете (Таиланд), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В полуфинале казахстанец встречался с Руджакраном Джунтронгом из Таиланда и победил по очкам.

Первый раунд остался за казахстанцем (4:1), а во втором соперник немного отыгрался (3:2).

Третий раунд остался за Джунтронгом (1:4), но казахстанец выиграл по сумме очков (3:2).

Ранее турнир завершил чемпион мира Сакен Бибосынов (до 52 килограммов), который проиграл еще одному боксеру из Таиланда.

Первым финалистом от Казахстана стал Нурбек Оралбай, который выступает в категории до 81 килограмма.

Добавим, что сегодня, 8 апреля, еще несколько казахстанцев поборются за выход в финал турнира.

Кто и когда от Казахстана подерется за выход в финал турнира по боксу в Таиланде

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