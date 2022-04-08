Определился еще один финалист турнира по боксу в Таиланде в казахстанском дерби

Сегодня, 8 апреля, выявился финалист турнира по боксу Thailand Open в Пхукете в полуфинальном поединке с участием двух казахстанцев, выступающих в весовой категории до 63 килограммов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встречались Санатали Тольтаев и Султан Мусинов. Бой завершился победой последнего (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 29-28).

Добавим, что ранее в финал турнира пробились Серик Темиржанов (до 57), Нурбек Оралбай (до 81) и Айбек Оралбай (до 91). При этом Аятулла Такижанов (до 75) стал бронзовым призером.

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