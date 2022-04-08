Казахстанское дерби, или как выявился еще один финалист турнира по боксу в Таиланде

Казахстанец Айбек Оралбай вышел в финал международного турнира Thailand Open в Пхукете (Таиланд), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В казахстанском дерби в категории до 91 килограмма он выиграл в близком поединке у Сагындыка Тогамбая.

Первый раунд остался за Оралбаем (3:2), а во втором преимущество стало еще заметнее (4:1). Последний раунд остался за Тогамбаем (1:4), но итоговую победу одержал Оралбай (4:1).

Добавим, что ранее в финал турнира пробились Серик Темиржанов (до 57) и Нурбек Оралбай (до 81). Аятулла Такижанов (до 75) стал бронзовым призером турнира.

Добавим, что сегодня, 8 апреля, еще несколько казахстанцев поборются за выход в финал турнира.

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