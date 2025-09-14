Казахстанка устроила разгром в финале ЧМ и впервые стала чемпионкой мира по боксу

Казахстанская боксёрша Наталья Богданова провела финальный поединок на чемпионате мира-2025, который проходит в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

Её соперницей в борьбе за золото стала представительница Австралии Лекейша Перголити. Их бой прошёл в лимите весовой категории до 70 килограммов. Отметим, что спортсменки уже встречались минувшим летом на Кубке мира в Астане. Тогда в финале сильнее оказалась Богданова.

В первом раунде Наталья не оставила шансов оппонентке, разгромив её со счётом 5:0. Во второй трёхминутке судьи снова отдали победу казахстанке - 4:1. В последнем отрезке Богданова не дала сопернице перевернуть исход встречи и довела поединок до уверенной победы.

Таким образом, Богданова впервые в карьере стала чемпионкой мира. Для Казахстана это шестая золотая медаль на турнире.

На пути к финалу Наталья Богданова одержала победу над Семой Чалышкан из Турции в четвертьфинале, а ранее в 1/8 финала уверенно прошла индийскую спортсменку Чану Санамачу Тхокчом. В 1/2-й она выиграла у англичанки Шантель Рид.

Богданова — чемпионка Азии 2024 года, бронзовый призёр Азиатских игр в Ханчжоу (2022) и обладательница бронзы чемпионата мира-2025.



Ранее золотые медали для сборной Казахстана завоевали Санжар Ташкенбай, братья Махмуд и Торехан Сабырханы, а также Алуа Балкибекова и Аида Абикеева. Однако не обошлось и без досадных неудач — Назым Кызайбай неожиданно проиграла в решающем бою. Впереди команду ждёт ещё один финал: за золото поборется Айбек Оралбай — подробности о его сопернике доступны по ссылке.

