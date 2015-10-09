Казахстан сотворил громкий камбэк на ЧМ-2025 по боксу

Казахстанка Наталья Богданова вышла в финал чемпионата мира по боксу в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

В 1/2 финала в весовой категории до 70 килограммов казахстанка противостояла хозяйке ринга англичанке Шантель Рид.

Рид забрала два первых раунда - 4:1, 3:2. Промежуточно она побеждала 1:0 (20:18, 19:19, 19:19, 19:19, 19:19).

Решающим стал третий раунд, в котором Богданова оказалась сильнее - 4:1. Итогом противостояния стала победа Богдановой - 3:2 (28:29, 29:28, 29:28, 28:29, 29:28).

В финале Богданова встретится с Лекейшей Перголити из Австралии, которая в 1/2 финала победила Азизу Зокирову.

Отметим, что этот чемпионат мира впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing. Турнир стартовал 4 сентября и продлится до 14-го числа.