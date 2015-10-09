Камбэком обернулся бой Казахстан - Узбекистан за золото ЧМ-2025 по боксу

Представительница женской сборной Казахстана по боксу Аида Абикеева провела финальный поединок на чемпионате мира-2025, который проходит в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

В решающем бою весовой категории до 65 килограммов ей противостояла спортсменка из Узбекистана Навбахор Хамидова.

Первая трёхминутка со счётом 3:2 досталась сопернице Абикеевой. Во втором отрезке вновь сильнее оказалась узбекистанка - 4:1. Таким образом, судьба золота решалась в последнем, третьем, раунде, победителем которого стала казахстанка, оформившая камбэк (3:0 - итоговый счёт).

Таким образом, Абикеева завоевала золото и стала двукратной чемпионкой мира.

Напомним, что Аида является победителем ЧМ-2025, организованного IBA в марте текущего года в Нише (Сербия). Хамидова на том турнире завоевала серебро, также в её активе бронза мирового первенства-2023.

Ранее золото Казахстану принесли Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан и Алуа Балкибекова. Не обошлось и без потерь - Назым Кызайбай неожиданно уступила в решающем поединке.

Сегодня, 14 сентября, за золотые медали также будут бороться ещё трое казахстанских боксёров. Подробности о расписании поединков и соперниках наших спортсменов можно узнать по ссылке.

Отметим, что этот чемпионат мира впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing. Турнир стартовал 4 сентября и продлится до 14-го числа.

Казах выбил фаворита и стал сенсацией ЧМ-2025 по боксу