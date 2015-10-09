Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 16:39
 

Ташкенбай разгромил соперника в финале ЧМ-2025 и принёс Казахстану первое золото

  Комментарии

Поделиться
Ташкенбай разгромил соперника в финале ЧМ-2025 и принёс Казахстану первое золото Санжар Ташкенбай. ©KBF

Казахстанский боксёр Санжар Ташкенбай выступил в финале чемпионата мира-2025, проходящего в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанский боксёр Санжар Ташкенбай выступил в финале чемпионата мира-2025, проходящего в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

В борьбе за золото ему противостоял представитель Монголии Баттулга Алдархишиг. Их поединок прошёл в лимите весовой категории до 50 килограммов.

В первой трёхминутке Ташкенбай не оставил шансов сопернику, разгромив его 5:0. Второй отрезок с идентичным счётом вновь оказался за казахстанцем. В третьем раунде Алдархишига устроила бы лишь досрочная победа, чего не допустил Санжар.

Таким образом Ташкенбай одержал победу, завоевал золото и стал двукратным чемпионом мира по боксу. Отметим, что это первая медаль для Казахстана в текущих соревнованиях.

Напомним, что в 1/8 финала Ташкенбай победил иорданца Хутхайфу Эшиша раздельным решением судей — 3:2. В 1/4 финала казахстанец одержал уверенную победу над индийцем Жадумани Сингхом Манденгбамом со счётом 4:0. А в полуфинале одолел кубинца Алехандро Фис Кларо — 4:1.

Ташкенбай является двкуратным чемпионом мира (2023, 2025) года и победителем первенства Азии 2022 года.

Отметим, что этот чемпионат мира проводится впервые под эгидой новой организации World Boxing. Турнир стартовал 4 сентября и продлится до 14 сентября.

Чемпионат мира World Boxing по боксу 2025   •   Англия, Ливерпуль   •   Финалы, мужчины
15 сентября 00:20   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Оралбай
Ничья
Зокиров
Проголосовало 17 человек

Реклама

Живи спортом!