Разгромом завершился бой Сабырхана за золото чемпионата мира по боксу

Представитель мужской сборной Казахстана по боксу Махмуд Сабырхан одержал победу в финале чемпионата мира-2025, проходящего в Ливперпуле (Англия), передают Vesti.kz.

В решающем поединке весовой категории до 55 килограммов ему противостоял испанец Рафаэль Лосано Серрано.

Первую трёхминутку Сабырхан провёл активно, разгромив соперника со счётом 5:0. Не сбавил темп казахстанец и во втором раунде, выиграв 4:1. В третьем отрезке Махмуд не дал сопернику перевернуть исход встречи, уверенно доведя поединок до победы.

Таким образом, Сабырхан завоевал золотую медаль, став двукратным чемпионом мира. Ранее он уже побеждал на мировом первенстве в 2023 году. А в 2021-м стал вторым, добыв серебро. Помимо прочего, казахстанец является вице-чемпионом Азии-2022.

Ранее такого же успеха добился Санжар Ташкенбай, в финале выигравший у представителя Монголии Баттулга Алдархишига.

Также свой финальный бой уже успела провести трёхкратная чемпионка мира Назым Кызайбай - результат здесь. Сегодня, 14 сентября, за золотые медали также будут бороться ещё шесть казахстанских боксёров. Подробности о расписании поединков и соперниках наших спортсменов можно узнать по ссылке.