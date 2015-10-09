Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Опередили Узбекистан, или как Казахстан выиграл медальный зачёт ЧМ-2025 по боксу

Сборная Казахстана уверенно выиграла общий медальный зачёт на чемпионате мира-2025 по боксу, проходившем в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

Казахстанские спортсмены завоевали 10 медалей: 7 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые.

Призовая тройка таблицы медалей:

1. Казахстан: 10 (7-1-2)
2. Узбекистан: 11 (6-2-3)
3. Индия: 4 (2-1-1)

Чемпионами мира стали:

Санжар Ташкенбай (50 кг)
Махмуд Сабырхан (55 кг)
Торехан Сабырхан (70 кг)
Айбек Оралбай (свыше 90 кг)
Алуа Балкибекова (51 кг)
Аида Абикеева (65 кг)
Наталья Богданова (70 кг)

Серебро завоевала Назым Кызайбай (48 кг), а бронзовые медали получили Виктория Графеева (60 кг) и Елдана Талипова (свыше 80 кг).

Отметим, что чемпионат мира-2025 впервые проходил под эгидой новой организации World Boxing с 4 по 14 сентября.

