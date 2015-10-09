Токаев дал оценку выступлению Казахстана на ЧМ-2025 по боксу

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских боксёров, завоевавших медали на чемпионате мира-2025 в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

В своём первом посте в соцсетях Токаев отметил успехи Санжара Ташкенбая и Махмуда Сабырхана, ставших чемпионами мира по боксу, а также поздравил Назым Кызайбай с серебряной медалью, Викторию Графееву и Елдану Талипову — с бронзовыми. После этого Президент страны обратился к другим триумфаторам:

"Победное шествие национальной сборной Казахстана на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле продолжили замечательные спортсмены Алуа Балкибекова, Аида Абикеева, Торехан Сабырхан, Наталья Богданова, Айбек Оралбай. Выступление казахских боксёров на этом первенстве планеты можно признать в целом успешным. Но следует продолжить интенсивную подготовку к Олимпийским играм в США. Желаю нашим спортсменам дальнейших успехов!".

Напомним, что сборная Казахстана выиграла медальный зачёт ЧМ-2025 по боксу, опередив Узбекистан. Всё решилось в финальный день турнира в принципиальных боях, подробности — по ссылке.

Чемпионат мира впервые проходил под эгидой новой организации World Boxing с 4 по 14 сентября.