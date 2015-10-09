В Британии назвали Дычко посредственным боксёром, а его соперника - полным нолём

Британский обозреватель бокса Тейлор О'Хиггинс поделился мнением о поединке казахстанского супертяжеловеса Ивана Дычко (15-1, 14 КО) против американца Джермейна Франклина (24-2, 15 КО), передают Vesti.kz.
Бой состоялся в Лас-Вегасе (США) и завершился первым поражением в карьере Дычко: он уступил сопернику по очкам. Видео поединка можно посмотреть здесь.
Бой Дычко закончился первым поражением в карде Канело - Кроуфорд
"Франклин постоянно тянется задней рукой, чтобы парировать джеб. Фирменный приём Кличко — финт джебом с последующим боковым слева — здесь подошёл бы Дычко как нельзя лучше.
Дычко стоит слишком прямо, но у Франклина не хватает взрывной скорости, чтобы этим воспользоваться.
Оба этих парня выглядят посредственно. Дычко не вызывает никакого восторга.
Я до сих пор не понимаю, зачем люди хотели увидеть бой Итаумы с Франклином. Американец — полный ноль.
Счёт 97–92 в пользу Франклина — худшая судейская карточка, что я видел сегодня. И это о многом говорит", — написал О'Хиггинс в соцсетях.
Напомним, главным событием вечера стал бой мексиканской суперзвезды Сауля Канело Альвареса (63-3-2, 39 КО) против непобеждённого американца Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО), завершившийся победой последнего. Благодаря победе над Альваресом, Кроуфорд стал новым абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.
