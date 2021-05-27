Казахстан против Узбекистана, или кто борется за медали чемпионата Азии по боксу

Жигер Абенов

Сборная Казахстана по боксу потеряла на чемпионате Азии четырех спортсменов до медальных поединков, а главные конкуренты из Узбекистана не лишились ни одного участника, передает корреспондент Vesti.kz.

Этот результат позволил узбекской команде возглавить список медалистов, а казахстанцы лишь на одного спортсмена оторвались от Монголии и Индии.

Страны медалистов чемпионата Азии

1. Узбекистан - десять боксеров;

2. Казахстан - шесть боксеров;

3-4. Монголия и Индия - по пять боксеров;

5-6. Кыргызстан и Иран- по четыре боксера;

7. Филиппины - три боксера;

8. Таджикистан - два боксера;

9. Кувейт - один боксер.

Добавим, что медали Казахстану принесли Даниял Сабит (до 49 килограммов), Сакен Бибосынов (до 52 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов), Абильхан Аманкул (до 75 килограммов), Василий Левит (до 91 килограмма) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма).

В гонке с Узбекистаном, или кто из Казахстана гарантировал себе медаль чемпионата Азии по боксу

Добавим, что полуфинальные бои турнира пройдут 27-28 мая, а финальные поединки запланированы на 30-31 число.

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