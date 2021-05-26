Призер ЧМ-2017 Аманкул принес Казахстану медаль чемпионата Азии

Казахстанский боксер Абильхан Аманкул одержал победу в четвертьфинале чемпионата Азии по боксу в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее он должен был стартовать с первого круга, но соперник не вышел в ринг, поэтому до данной стадии дошел без боя.

В поединке за выход в полуфинал Аманкулу, выступающему в весовой категории до 75 килограммов, противостоял Ашиш Кумар из Индии. Казахстанцу достался мощный соперник, но он вырвал победу раздельным решением судей со счетом 3:2.

Выход в полуфинал чемпионата Азии гарантировал Аманкулу бронзовую медаль. В случае же победы в 1/2-й будет бороться за "золото".

Напомним, этот боксер является серебряным призером чемпионата мира (2017), серебряным призером Азиатских игр (2018) и бронзовым призером чемпионата Азии (2017). Он также завоевал олимпийскую лицензию и будет представлять Казахстан на ОИ-2020 в Токио.

Ранее в составе сборной Казахстана в 1/2-ю ЧА вышли Даниял Сабит (49 кг), Василий Левит (91 кг), Назым Кызайбай (61 кг), Римма Волосенко (60 кг), Сакен Бибосынов (52 кг) и Абылайхан Жусупов (69).

Также сегодня свои бои за выход в полуфинал проведут другие лидеры сборной Казахстана - Бекзад Нурдаулетов (81 кг) и капитан Камшыбек Кункабаев (+91 кг). Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

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