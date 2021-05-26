Лидер сборной Казахстана с опытом боев в профи вышел в полуфинал чемпионата Азии

Один из лидеров сборной Казахстана по боксу 24-летний Абылайхан Жусупов с победы стартовал на чемпионате Азии в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Свое выступление на турнире в весовой категории до 69 килограммов он начал со стадии 1/4-й. Соперником Жусупова по бою за выход в полуфинал стал местный спортсмен Хусейн Аль-Кандари.

Казахстанец дважды отправил оппонента в нокдаун - в первом и втором раундах. В итоге судьи отдали ему победу единогласным решением - 5:0.

Напомним, что Жусупов является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2017 и 2019) и обладателем "серебра" ЧА-2017. Он завоевал олимпийскую лицензию и будет представлять Казахстан на Играх в Токио. Также Жусупов уже попробовал себя в профи, где одержал победу в дебютном бою.

Выход в полуфинал чемпионата Азии уже гарантирует боксеру бронзовую медаль. В случае победы на следующей стадии он будет бороться за "золото".

Ранее в составе сборной Казахстана в 1/2-ю ЧА вышли Даниял Сабит (49 кг), Василий Левит (91 кг), Назым Кызайбай (61 кг), Римма Волосенко (60 кг) и Сакен Бибосынов (52 кг).

Также сегодня свои бои за выход в полуфинал проведут другие лидеры сборной Казахстана - это Абильхан Аманкул (75 кг), Бекзад Нурдаулетов (81 кг) и капитан Камшыбек Кункабаев (+91 кг). Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

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