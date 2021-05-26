Капитан сборной и чемпион мира. Прямая трансляция четвертьфинальных боев казахстанских боксеров на чемпионате Азии-2021

Сегодня, 26 мая, пройдет очередной соревновательный день на чемпионате Азии по боксу в Дубае. Состоятся оставшиеся бои с участием казахстанцев в рамках 1/4 финала, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Будут биться следующие боксеры:

52 килограмма. Сакен Бибосынов - Ласинду Эранда (Шри-Ланка);

69 килограммов. Абылайхан Жусупов - Хусейн Аль-Кандари (ОАЭ);

75 килограммов. Абильхан Аманкул - Ашиш Кумар (Индия);

81 килограмм. Бекзад Нурдаулетов - Мейсам Гешлаги (Иран);

свыше 91 килограмма. Камшыбек Кункабаев - Нарендер (Индия).

Начало трансляции - в 20:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, что Кункабаев является капитаном сборной, а Нурдаулетов единственный из вышеперечисленных боксеров, кто становился чемпионом мира 2019 года в Екатеринбурге.

Ранее в полуфинал отобрались Даниял Сабит и Василий Левит. О том, кто из сборной Казахстана уже гарантировал себе медаль ЧА, читайте здесь.

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