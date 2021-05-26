В гонке с Узбекистаном, или кто из Казахстана гарантировал себе медаль чемпионата Азии по боксу

Жигер Абенов

Даниял Сабит и Василий Левит стали первыми казахстанскими медалистами в мужской сетке континентального турнира, а их соперниками в полуфинале будут спортсмены с Филиппин и Кыргызстана. Обзор второго соревновательного дня чемпионата Азии по боксу в ОАЭ - в материале корреспондента Vesti.kz.

Параллельно с успешным выступлением определился третий казахстанский боксер, который остался без медали турнира - им стал Закир Сафиуллин (до 64 килограммов). Ранее борьбу завершили Махмуд Сабырхан (до 56 килограммов) и Серик Темиржанов (до 60 килограммов).

В женской сетке медалистами досрочно стали Алуа Балкибекова (до 48 килограммов), Дина Жоламан (до 54 килограммов), Владислава Кухта (до 57 килограммов), Милана Сафронова (до 64 килограммов), Марина Вольнова (до 75 килограммов), Фариза Шолтай (до 81 килограмма) и Ляззат Кунгейбаева (свыше 81 килограмма).

Без борьбы в финал вышла Валентина Хальзова (до 69 килограммов). Еще две медали принесли Назым Кызайбай (до 51 килограмма), которая победила соперницу из Узбекистана в бою с двумя штрафами, и Римма Волосенко (до 60 килограммов), которая ограничилась одним "фолом".

Полные результаты дня выглядят так:

Мужчины

До 49 килограммов (выделены участники полуфиналов)

Мирлан Туркбай Уулу (Кыргызстан, первый сеянный) - Унуболд Орхонтунгалаг (Монголия) - 2:3.

Нодиржон Мирзахмедов (Узбекистан) - Муса Жаффар Хашим (Ирак) - 5:0.

Корнелиус Квангу Лангу (Индонезия) - Даниял Сабит ( Казахстан) - 0:5.

Марк Лестер Дуранс (Филиппины) - Мансур Халефах (Кувейт) - рефери остановил после серии нокдаунов.

До 56 килограммов

Миразизбек Мирзахалилов (Узбекистан, 1) - Мохаммад Хуссам Уддин (Индия) - 4:1.

Рукмал Прассана (Шри-Ланка) - Жунмилардо Огайер (Филиппины) - 0:5.

Есенбек Акылбек (Кыргызстан) - Жафар Элмерай (Кувейт) - отказ от продолжения боя.

Маликзадах (Афганистан) - Харкхуу Энх-Амар (Монголия, 2) - 1:4.

До 64 килограммов

Баходур Усмонов (Таджикистан, 1) - Джон Пол Пануаян (Филиппины) - рефери остановил поединок после серии нокдаунов.

Шива Тапа (Индия) - Надер Ода (Кувейт) - 5:0.

Элнур Абдураимов (Узбекистан) - Султан Мохаммад (Афганистан) - 5:0.

Закир Сафиуллин (Казахстан) - Баатарсух Чинзориг (Монголия, 2) - 1:4

До 91 килограмма

Василий Левит (Казахстан, 1) - Эхсан Рузбахани (Иран) - 4:1.

Рустам Урусбек Уулу (Кыргызстан) - Сандагсурен Эрденебаяр (Монголия, 4) - 5:0.

Санжар Турсунов (Узбекистан, 3) - Абдул Кадир (Афганистан) - 5:0.

Жасур Курбонов (Таджикистан) - Санжит (Индия, 2) - 0:5.

Женщины

До 48 килограммов

Расмика Илангарата (Шри-Ланка) - Гуласар Султоналиева (Узбекистан) - 0:5.

До 51 килограмма

Сумай Косымова (Таджикистан) - Лутсайхан Алтансетсег (Монголия) - 0:5.

Назым Кызайбай (Казахстан) - Турсуной Рахимова (Узбекистан) - 3:2.

До 54 килограммов

Рухафзо Хаказарова (Таджикистан) - Сакши (Индия) - 0:5.

До 57 килограммов

Оюцетцег Йесуген (Монголия) - Жайсмин (Индия) - 1:4.

Ситора Турдибекова (Узбекистан) - Кешани Кастуриараччи (Шри-Ланка) - 5:0.

До 60 килограммов

Хусватун Хасана (Индонезия) - Марисель Деля Торр (Филиппины) - 5:0.

Райхона Кодирова (Узбекистан) - Симранжит Каур Баат (Индия).

Римма Волосенко (Казахстан) - Монхор Намуун (Монголия, 2).

Нокауты, потери Казахстана и победы Узбекистана. Как стартовал чемпионат Азии по боксу

Напомним, что чемпионат Азии по боксу проходит в Дубае и завершится 31 мая, когда будут определены все победители и призеры старта. Сборная Казахстана понесла потери уже в первый день турнира, а оставшиеся полуфиналисты определятся сегодня, 26 мая.

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