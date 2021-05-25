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Казахстанец Закир Сафиуллин вылетел с чемпионата Азии по боксу после четвертьфинала

Он будет представлять Казахстан на ОИ в Токио.

Казахстанец Закир Сафиуллин вылетел с чемпионата Азии по боксу после четвертьфинала
Закир Сафиуллин. Фото: Данияр Майлыбаев©
Новости спорта Бокс Любительский бокс
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34-летний казахстанский боксер Закир Сафиуллин потерпел поражение во втором бою на чемпионате Азии в Дубае (ОАЭ) и вышел в полуфинал, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне он успешно стартовал на турнире в весовой категории до 64 килограммов, преодолев первый круг. А сегодня, 25 мая, проиграл свой четвертьфинальный поединок.

Соперником Сафиуллина, одного из ветеранов сборной Казахстана, стал Баатарсухийн Чинзориг из Монголии. Судьи отдали предпочтение оппоненту казахстанца со счетом 4:1.

Напомним, что Сафиуллин является обладателем олимпийской лицензии и будет представлять Казахстан на Играх в Токио. На ЧА-2015 Сафиуллин завоевал "серебро" в категории до 60 килограммов.

Ранее первую медаль чемпионата Азии по боксу Казахстану принес 18-летний легковес Даниял Сабит.

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Метки:
ЧА по боксу Сборная Казахстана по боксу Дубаи

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