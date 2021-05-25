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Нокауты, потери Казахстана и победы Узбекистана. Как стартовал чемпионат Азии по боксу

Определены все соперники для наших боксеров.

Нокауты, потери Казахстана и победы Узбекистана. Как стартовал чемпионат Азии по боксу
Закир Сафиуллин. Фото: Данияр Майлыбаев©
Новости спорта Бокс Любительский бокс
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В первый день чемпионата Азии по боксу в ОАЭ несколько поединков завершились досрочно, а также определены соперники для некоторых лидеров сборной Казахстана. Подробнее - в обзоре корреспондента Vesti.kz.

В результате жеребьевки на ринг вышли четыре казахстанских боксера, но только двое сумели пройти в следующий круг.

В категории до 49 килограммов казахстанец Даниял Сабит еще не боксировал, но определился соперник для одного из фаворитов старта - Мирлана Туркбай Уулу из Кыргызстана. Им стал Унуболд Орхонтунгалаг из Монголии. 

Лидер мирового рейтинга Амит из Индии (до 52 килограммов) будет боксировать с Энмандахом Хархуу из Монголии. Еще два потенциальных медалиста тоже узнали соперников: Азат Усеналиев из Кыргызстана встретится с Ахмадисафа Омадом из Ирана, а Шахобиддин Зоиров из Узбекистана - с Рамишем из Афганистана.

Заранее был известен оппонент и для казахстанца Сакена Бибосынова. В следующем весе Казахстан остался без представителя - Махмуд Сабырхан (до 56 килограммов) неожиданно завершил борьбу за медали единогласным решением судей.

Раздельным решением проиграл и Серик Темиржанов (до 60 килограммов). Параллельно сохранил своего боксера в этом дивизионе Узбекистан - единогласным решением победил Абдумалик Халоков, разгромивший соперника из Лаоса.

Первым успешным казахстанцем стал Закир Сафиуллин (до 64 килограммов), который раздельным решением судей выиграл у иранца Ашкана Резаие. Его следующий соперник - именитый монгольский боксер Чинзориг Баатарсух.

Главная звезда дивизиона Баходур Усмонов из Таджикистана будет боксировать во втором круге с филиппинцем Джоном Полом Пануаяном. Элнур Абдураимов из Узбекистана встретится с Мохаммадом Султаном из Афганистана, который выиграл свой бой нокаутом. 

Назван конкурент и еще для одного боксера из Узбекистана - Бобо-Усмона Батурова. Это Нурадин Рустамбек Уулу из Кыргызстана. Оппозиция казахстанца Абылайхана Жусупова (до 69 килограммов) была известна досрочно. 

Вышел во второй круг без боя Абильхан Аманкул (до 75 килограммов). Вице-чемпион мира 2017 года теперь встретится с другим фаворитом турнира - Айнишем Кумаром из Индии.

Первый сеянный турнира филиппинец Эумир Феликс Марсиал будет боксировать с крепким монгольским боксером Бямба-Эрдене Отгонбаатаром, а Саиджамшид Жафаров из Узбекистана - с Омирбеком Бекжигитом Уулу из Кыргызстана.

Определился визави для чемпиона мира Бекзада Нурдаулетова (до 81 килограмма). Это иранец Мейсам Гешлаги. Василий Левит (до 91 килограмма) стартует с противостояния против бывшего боксера клуба "Астана Арланс" - иранца Эхсана Рузбахани, который победил досрочно.

Супертяжеловес Камшыбек Кункабаев начнет борьбу с поединка против Нарендера из Индии, а его главный конкурент, Баходир Жалолов из Узбекистана - с Сиювошем Зухуровым из Таджикистана.

Горячая битва Казахстана с Узбекистаном, или кто претендует на победу в чемпионате Азии по боксу

Напомним, что чемпионат Азии по боксу проходит в Дубае и завершится 30 мая, когда будут определены все победители и призеры старта. Казахстанские спортсмены за награды могут получить удвоенные призовые.

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Метки:
ЧА по боксу Жусупов Абылайхан Левит Василий Аманкул Абильхан Кункабаев Камшыбек Сборная Казахстана по боксу Нурдаулетов Бекзад

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