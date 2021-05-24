Скрытые опасности и сборная Узбекистана. Кто у казахстанцев стабильно возьмет "золото" ЧА по боксу

Сегодня, 24 мая, в ОАЭ на чемпионате Азии по боксу начинаются непосредственно поединки. За день до этого прошла жеребьевка, в ходе которой сборная Казахстана узнала соперников на пути к золотым медалям. О главных опасностях и стопроцентных наградах - в материале Vesti.kz.

В предыдущем материале мы уже затрагивали тему пьедестала, перечислив всех возможных фаворитов. Сейчас же хотим подробнее остановиться на казахстанских боксерах, от которых традиционно ждут успехов.

На первый взгляд жеребьевка для нашей сложилась довольно удачно. Единственное, меньше всех повезло Махмуду Сабырхану в весе до 56 килограммов. Уже во втором поединке он встретится с основным лидером, чемпионом мира-2019 Миразизбеком Мирзахалиловым (Узбекистан).

По сути, он может лишить нашего молодого таланта даже бронзовой медали, так как их путь пересекается на стадии 1/4 финала. При этом Махмуду в первом круге надо еще победить Мохаммада Уддина из Индии - узбек как первый сеянный пропускает стартовый раунд.

Также нельзя будет расслабляться и другому молодому боксеру Даниялу Сабиту. В весе до 49 килограммов он также в четвертьфинале попадает на одного из фаворитов Халифа Мансура (Кувейт, второй номер рейтинга). Для Сабита данный ЧА станет пропиской во взрослой команде, а также важнейшим экзаменом. Есть шанс на подиум.

Сомнительно ставить на победу Сакена Бибосынова в весе до 52 килограммов. У нашего олимпийца серьезные оппоненты, главный из которых - это действующий чемпиона Азии Амит Пангал из Индии. С ним, после того, как наверняка справится с ланкийцем, встретится в полуфинале.

С другой стороны сетки угрожает чемпион мира, победитель Олимпиады в Рио Шахобиддин Зоиров из Узбекистана. Для успеха Бибосынову придется выступить не просто на максимуме, а так, каким мы его еще не видели в ринге.

Серика Темиржанова тренерский штаб отправил в более высокую категорию - до 60 килограммов. И здесь правит монгол Цендбаатар Эрденебат, победивший на прошлом ЧА в Таиланде. С ним Темиржанов в случае успеха в двух первых раундах может сойтись в финале.

Для этого Темиржанову потребуется пройти индуса Вариндера Сингха (скрытая угроза), который является вторым номером турнира. А вот монгольский боксер наверняка будет спорить за финал с узбеком Абдумаликом Халаковым. Яркий боксер, победитель юношеской Олимпиады. В общем, медаль у Серика будет, только вопрос в ее цене.

Дальше интереснее. Закир Сафиуллин не радовал в последнее время большими успехами на международном уровне. И вновь ему придется доказывать свое место в составе на чемпионате Азии. И, пожалуй, у него одна из самых сложных сеток в нашей сборной.

Чемпионство ему придется выгрызать. В четвертьфинале сразится со вторым номером Чинзоригом Баатарсухом из Монголии - скрытая угроза. Затем, не переводя дыхание, будет самый принципиальный бой против узбека Эльнура Абдураимова.

Ну, а в финале босс - чемпион Азии Баходур Усмонов из Таджикистана. И если брать во внимание последние выступления, Сафиуллин не выглядит главным фаворитом. Однако все мы знаем, если он включится, то будет война.

Минимум "серебро" должен брать Абылайхан Жусупов. В категории до 69 килограммов до финала он особого сопротивления не встретит. Лишь в главном бою придется изрядно постараться. Против него выйдет Бобо-Усмон Батуров, еще один чемпион Азии из Узбекистана.

Примерно такой же расклад и у Абильхана Аманкула в весе до 75 килограммов. Только главный фаворит не узбек, а серебряный призер ЧМ-2019 Эумир Марсьяль из Филиппин.

Золотую медаль должен брать наш победитель ЧМ Бекзад Нурдаулетов. Первый номер категории до 81 килограмма явно дойдет до финала. Там его будет ожидать встреча с узбеком Дильшодбеком Рузметовым. Есть огромные шансы на то, что казахстанец пройдет его.

Василий Левит в весе до 91 килограмма должен реабилитироваться за прошлый чемпионат Азии. Тогда он сенсационно уступил корейцу, заняв третье место. Реванша не случится, так как он не заявлен на ЧА. Из основных оппонентов - индус Санжит и узбек Санжар Турсунов. Причем кто-то из них отсеется из-за пересеченной сетки.

У Камшыбека Кункабаева только один соперник. Это принципиальный Баходир Джалолов. В настоящее время казахстанец и узбек являются главной силой категории свыше 91 килограмма. Нашему капитану будет сложно. Джалолов сейчас в прекрасной форме, комбинируя профи и любительский ринг. Недавно в Санкт-Петербурге он уверенно прошел всех, кто выходил в ринг.

Встретится в ОАЭ они могут только в финале. Предпочтительнее Баходир. Кункабаев же минимум возьмет "серебро". А при удаче и полной отдаче сможет рассчитывать на первое место.

В общем, стабильно должны брать два "золота". Это будет минимум. Могут выстрелить легковесы. Тот же Жусупов с Аманкулом при желании должны подняться на высокую ступень пьедестала. В любом случае, борьба будет огненной.

Первые бои начнутся сегодня, 24 мая, в 20:00.

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