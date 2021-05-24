Засудили? Казахстанец Махмуд Сабырхан неожиданно проиграл в стартовом бою на ЧА по боксу

Неожиданным результатом завершился стартовый бой 20-летнего казахстанского боксера Махмуда Сабырхана на чемпионате Азии по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Континентальной первенство проходит в Дубае (ОАЭ).

В весе до 56 килограммов его соперником стал индус Мохаммад Уддин. Казахстанец уверенно боксировал и выглядел предпочтительнее соперника, но по итогам трех раундов ему отдали поражение со счетом 0:5.

Отметим, что следующим соперником Сабырхана в случае прохода во второй круг стал бы основной лидер турнира в этом весе, чемпион мира-2019 Миразизбек Мирзахалилов из Узбекистана.

С жеребьевкой боев других представителей сборной Казахстана, которая выставила на турнир основной состав, можно ознакомиться по этой ссылке.

Скрытые опасности и сборная Узбекистана. Кто у казахстанцев стабильно возьмет "золото" ЧА по боксу

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