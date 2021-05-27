Капитан сборной Казахстана Кункабаев завоевал медаль на чемпионате Азии по боксу

Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев стартовал с победы на чемпионате Азии в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Свое участие на турнире он начал со стадии 1/4-й и вышел в полуфинал, гарантировав себе тем самым медаль.

В весовой категории свыше 91-го килограмма Кункабаеву противостоял индийский боксер Нарендер. Капитан не оставил шансов сопернику, выиграв трехраундовое противостояние единогласным решением судей со счетом 5:0.

Напомним, Кункабаев дважды выигрывал "серебро" чемпионатов Азии - в 2017 и 2019-м. В те же годы он становился вторым на чемпионатах мира. Ранее он завоевал олимпийскую лицензию и будет представлять Казахстан на ОИ-2020 в Токио.

Также Кункабаев выступает в профи, где все свои три боя выиграл досрочно.

Ранее в составе сборной Казахстана в 1/2-ю ЧА вышли Даниял Сабит (49 кг), Василий Левит (91 кг), Назым Кызайбай (61 кг), Римма Волосенко (60 кг), Сакен Бибосынов (52 кг), Абылайхан Жусупов (69) и Абильхан Аманкул (75 кг). Все они гарантировали сборной Казахстана, как минимум, бронзовые медали.

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