Казах подерется с нокаутером из профи за медаль ЧА по боксу

Определился соперник казахстанского боксера Бейбарыса Жексена по 1/4 финала чемпионата Азии-2024, проходящего в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

Им стал Акмал Убайдов из Таджикистана. Их поединок в весовой категории до 60 килограммов состоится сегодня, 5 декабря. Победитель этого противостояния гарантирует себе как минимум бронзовую медаль. Прямая трансляция боя доступна по этой ссылке.

Стоит отметить, что Убайдов с 2021 года выступает в профессионалах. За это время 24-летний таджикистанский боксер успел провести пять боев, в которых одержал пять досрочных побед. Свой последний поединок на профи-ринге Акмал провел в октябре 2023 года, когда нокаутировал во втором раунде узбека Тимура Кушакова (4-2, 2 КО).

Что касается выступлений соперников на ЧА-2024, то Жексен в своем первом бою на турнире победил узбекистанца Дильшода Абдумуродова (4:1). Убайдов же стартует с четвертьфинала.

Ранее стали известны соперники и других казахстанских боксеров по 1/4 финала ЧА-2024. Также известно, с кем представители Казахстана будут биться в полуфинале турнира.

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