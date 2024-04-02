Фиаско, разоблачение и увольнение тренера. Что происходит в сборной Казахстана по боксу

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Сегодня 21:10
©instagram.com/boxingkazakhstan/

Одна из самых узнаваемых и красивых боксерш Казахстана Ангелина Лукас отказалась от приглашения в сборную Казахстана, и возможность побороться за Олимпийскую лицензию. Корреспондент Vesti.kz рассказывает всю историю взаимоотношений спортсменки с национальной командой.

Ранее пост главного тренера женской сборной покинул Шамиль Сафиуллин, который тренировал команду с сентября 2021 года. Его на этом посту сменил Елдос Сайдалин. Команда под руководством Сафиуллина не сумела завоевать ни одной лицензии на Олимпиаду в рамках отборочного турнира, который прошел в марте в Бусто-Арцисио (Италия). На данный момент в женской сборной Казахстана лишь Карина Ибрагимова (до 57 килограммов) завоевала путевку на Олимпиаду-2024.

Одной из центральных фигур последних событий стала Лукас. Она покинула сборную Казахстана в 2021 году после скандала, в котором она заявила о нездоровой обстановке в команде и обвинила другую боксершу Назым Кызайбай в применении допинга.

В марте этого года после фиаско в отборе на Олимпиаду Лукас выступила с разоблачениями сборной Казахстана.

В конце марта был объявлен расширенный список кандидаток на спарринг-матчи в Астане (8-10 апреля), по итогам которых будут отобраны спортсменки для участия в Мировом отборочном турнире в Бангкоке (Таиланд). Он пройдет с 23 мая по 3 июня.

Список боксерш, приглашенных на спарринг-матчи

Лукас была включена в этот список, но она отказалась от участия, так объяснив свое решение:

"Чемпионка мира в профессиональном боксе Ангелина Лукас и ее команда благодарит Олимпийский комитет и федерацию бокса за поддержку и приглашение на спарринги, но в связи с плотным графиком в профессиональном боксе и с санкционированным и подписанным контрактом на бой к 25 апреля за титул чемпионки мира, не сможет принять участие. Заметны перемены в КФБ с приходом нового руководства, желаем плодотворной работы!", - сказала Лукас.

Метки:
Лукас Ангелина Сборная Казахстана по боксу женский бокс

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 21:10
Любительский бокс
Фиаско, разоблачение и увольнение тренера. Что происходит в сборной Казахстана по боксу
Сегодня , 20:32
Любительский бокс
Как казахстанский боксер проделал путь от курьера до олимпийца
Сегодня , 19:36
Любительский бокс
Битва за Олимпиаду: КФБ отреагировала на заявление Ангелины Лукас
Сегодня , 08:45
Любительский бокс
Новый тренер сборной Казахстана по боксу сделал заявление. Впереди отбор на Олимпиаду
Сегодня , 08:30
Любительский бокс
Лишь один боксер из Казахстана попал в топ-10 "казахского веса"
Сегодня , 07:30
Любительский бокс
Назван лучший боксер Казахстана среди любителей
Вчера , 23:40
Любительский бокс
Сколько миллионов заработают казахстанские боксеры на Олимпиаде
Вчера , 22:48
Любительский бокс
Казахстан или Узбекистан? Назван лидер в рейтинге лучших боксеров в любителях
Вчера , 19:36
Любительский бокс
В сборной Казахстана по боксу уволили тренера: подробности
Вчера , 18:59
Любительский бокс
В Казахстане сделали эмоциональное признание о месте в сборной по боксу
© 2008 - 2024 ТОО «EML»