Ангелина Лукас разоблачила сборную Казахстана после фиаско в отборе на Олимпиаду

Боксерша Ангелина Лукас, которую называют одной из самых красивых спортсменок Казахстана, заявила, что некоторые места в национальной команде по боксу получены незаслуженно, передают Vesti.kz.
Женская сборная Казахстана не смогла завоевать олимпийские лицензии на турнире в Италии. Лукас высказалась об одной из ее участниц.
"Ученица Шамиля Сафиуллина, главного тренера сборной, Жайна Шекербекова в 54 килограммах уже много лет чемпионка страны. Хотя, когда я была в сборной, я выигрывала у нее несколько раз.
В 2019 и в 2020 годах я выигрывала у нее на чемпионате Казахстана. После этого я должна была встать на ее место в сборной и получать соответствующую зарплату. Но меня так и оставили на ставке третьего номера, а ей платили как первому. Так решил Шамиль Сафиуллин.
С 2016 года, с Олимпиады в Бразилии, где она проиграла в стартовом бою, Шекербекова до сих пор первый номер. Уже восемь лет у нее нет результатов, но ее продолжают возить.
Я не знаю, какими принципами он руководствуется, о чем он вообще думает и почему постоянно отправляет Шекербекову", - заявила Лукас в интервью Tengri Sport.
Лукас считает, что в сборной до сих пор следят за ее выступлениями и пишут заказные комментарии.
"Шекербекова все последние турниры проигрывает с нокдауна. Когда я защищала свой титул чемпионки мира против боксерши из Африки в августе, я знаю, что люди из сборной писали заказные комментарии против меня: вот ее соперница была африканской и так далее.
Но сейчас Жайна Шекербекова проиграла африканке (Шукуре Карим из Нигерии - прим.) еще во втором раунде после нокдауна. То есть она боксирует всего лишь два раунда и уже устает. А я боксировала 10 раундов, держала высокий темп. В 10-м раунде дважды отправила свою соперницу в нокдаун", - рассказала боксерша.
Отметим, что Шекербекова уступила в Бусто-Арсицио на стадии 1/32 финала. Судьи раздельным решением отдали победу представительнице Нигерии.
В женской сборной Казахстана олимпийскую квоту имеет только Карина Ибрагимова (до 57).
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