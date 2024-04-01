В сборной Казахстана по боксу уволили тренера: подробности

В женской сборной Казахстана по боксу произошла смена главного тренера, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.

Вместо прежнего наставника Шамиля Сафиуллина команду принял Елдос Сайдалин. Сафиуллин тренировал сборную с сентября 2021 года.

"Сайдалин Елдос является мастером спорта Республики Казахстан по боксу, Заслуженным тренером Республики Казахстан и тренером высшего уровня квалификации высшей категории, осуществляющим данную деятельность на протяжении 16 лет.

С 2020 года и по настоящее время является старшим тренером молодежной сборной по женскому боксу. Под его руководством на Чемпионате мира по боксу среди молодежи в 2021 году наши девчонки завоевали два серебра, три бронзы. Также в 2022 году на Чемпионате мира среди молодежи завоевано было уже две золотых, две серебряных и три бронзовых медалей, а также в 2023 году состоялись два важных мероприятия по боксу - чемпионат Азии среди молодежи и юниоров, который прошел в городе Астана, где наша команда завоевала 8 золотых, четыре серебряных, девять бронзовых медалей и чемпионат мира среди юниоров, которых проходил в Армении, где сборная Казахстана среди девушек принесла в копилку страны три золотых и пять бронзовых медалей", - гласит сообщение КФБ.