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Названа дата чемпионского боя Рахмонова

Названа дата чемпионского боя Рахмонова
©Vesti.kz/Turar Kazangapov

Американский журналист Джек Маккаферри в беседе с корреспондентом Vesti.kz назвал сроки проведения чемпионского боя казахстанского бойца UFC в полусреднем дивизионе Шавката Рахмонова (18-0). В ходе беседы он назвал главное преимущество "Номада".

На данный момент чемпионом UFC в этом весе является Леон Эдвардс (22-3, 10 КО), который в декабре решением судей победил Колби Ковингтона (17-4, 8 КО). Между тем, первым номером дивизиона является Камару Усман (20-4, 10 КО), на второй строчке идет Белал Мухаммад (23-3, 6 КО), а замыкает тройку - Рахмонов.

"Рахмонов должен получить свой чемпионский бой в конце этого года или весной следующего. Ему дадут промежуточный бой, в котором он должен будет проявить себя. Вероятнее всего это будет схватка с Ковингтоном или Усманом. Однако, было бы интересно увидеть его схватку против Маддалены. В любом случае, он должен будет подраться с кем-то из них. После этого, его нельзя будет оставлять в стороне. Рахмонов - слишком яркая фигура, которая привлекает к себе много внимания", - отметил Маккаферри.

К слову, Джек Делла Маддалена (17-2) стал автором сенсации, победив Гилберта Бернса (22-7). Успех позволил ему взлететь на пятую строчку рейтинга, а сам австралиец сразу же захотел боя с казахстанцем.

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Свой последний бой Рахмонов провел в декабре турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (Невада, США), где финишировал американца Стивена Томпсона во втором раунде. Для казахстанца эта победа стала шестой в шести боях промоушена. Ожидается, что в октагон "Номад" вернется летом.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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