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Казахстанцы "атаковали" нового соперника Рахмонова: он ответил фразой Головкина

Казахстанцы "атаковали" нового соперника Рахмонова: он ответил фразой Головкина
©UFC

Казахстанские фанаты смешанных единоборств (ММА) "атаковали" в соцсетях австралийского бойца UFC Джека Делла Маддалену (17-2) после того, как тот бросил вызов непобежденному казахстанцу Шавкату Рахмонову (18-0), передают Vesti.kz. Об этом рассказал сам Маддалена.

По словам австралийца, ему приятно такое внимание казахстанцев и теперь он хочет посетить Казахстан.

"Наш бой будет большим боем, отличным боем и Big Drama Show (прим. - коронная фраза Геннадия Головкина), как они говорят в Казахстане. Да, мой Instagram сейчас завален казахстанскими флагами, но я уважаю, это реально круто. Но я хочу увидеть и показать им австралийские флаги - так что, соотечественники-австралийцы, поднажмите! Мне приятно внимание казахстанцев. Я хотел бы съездить в Казахстан. Я хочу побить Шавката и съездить в Казахстан, посмотреть, что там да как!", - сказал Маддалена в интервью ESPN.

Ранее австралиец заявил, что готов подраться с Рахмоновым в августе, пообещав шокировать мир и финишировать "Номада".

Шавкат Рахмонов "получил" бой за титул UFC: есть дата и соперник

Напомним, Маддалена бросил вызов Рахмонову после победы над бразильцем Гилбертом Бернсом (22-7) на турнире UFC 299, который прошел 10 марта в Майами (США, штат Флорида). Казахстанец ответил ему.

Благодаря этому успеху австралиец взлетел на пятое место в рейтинге UFC полусреднего веса, где Рахмонов замыкает тройку лучших.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC MMA

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