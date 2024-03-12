Бросивший вызов Рахмонову боец взлетел в рейтинге UFC

Австралийский боец полусреднего веса Джек Делла Маддалена (17-2) взлетел на шесть позиции в рейтинге UFC, передают Vesti.kz.

Это произошло после победы над четвертым номером дивизиона Гильбертом Бернсом (22-7) на турнире UFC 299, который прошел в минувшие выходные в Майами (Флорида, США). Маддалена выиграл техническим нокаутом в третьем раунде.

Благодаря этому успеху австралиец поднялся с 11-го места на пятое, а Бернс опустился с четвертой строчки на шестую.

После победы над бразильцем Маддалена бросил вызов непобежденному казахстанцу Шавкату Рахмонову (18-0), третьему номеру полусреднего дивизиона UFC. "Номад" ответил австралийцу.

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